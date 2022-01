W 2021 roku wzrosła sprzedaż produktów Prady

We wtorek Prada poinformowała, że w zeszłym roku sprzedaż produktów wyprodukowanych przez grupę wzrosła o 41 proc. do 3,364 mld EUR. Tym samym o 8 proc. pobijając wyniki z przed pandemicznego 2019 roku. Wciąż rekordowym pozostaje rok 2013 kiedy to przychody Prady wyniosły 3,6 mld EUR.

– Prada Group ma możliwości i zasoby, aby wciąż rosnąć oraz pobijać kolejne wyznaczane cele – powiedział dyrektor generalny Patrizio Bertelli.

Prada jest pierwszą dużą grupą z branży dóbr luksusowych, która opublikowała wyniki za 2021 rok. Richemont i Burberry mają zrobić to w środę, a LVMH w przyszłym tygodniu.