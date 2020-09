W Bilbao auta jeżdżą z prędkością do 30 km/h

Bilbao jest pierwszym miastem na świecie zamieszkanym przez ponad 300 tys. mieszkańców, w którym obowiązuje limit prędkości jazdy do 30 km/h.

Zakaz był wprowadzany sukcesywnie. Już w 2019 r. na ponad 80 proc. ulic w baskijskim mieście obowiązywała taka prędkość. — Chcemy mieć mniej wypadków i oczywiście mniej zabitych. Chcemy też mniej zanieczyszczeń oraz hałasu. Jeśli dzięki ograniczeniu prędkości uda nam się ochronić chociaż jedno ludzkie życie, to mamy sukces — oświadczył Alfonso Gil, odpowiedzialny w ratuszu za sprawy ruchu drogowego. Na terenie Hiszpanii strefy z ograniczeniem prędkości do 30 km/h są już w 19 miastach. Najsurowsze obostrzenia ma licząca 80 tys. mieszkańców Pontevedra, gdzie maksymalna prędkość jazdy w śródmieściu wynosi 10 km/h. W 2019 r. rząd Hiszpanii zatwierdził tzw. krajowy plan jakości powietrza, zgodnie z którym do 2023 r. w centrach miast powyżej 50 tys. mieszkańców nastąpi całkowite wyeliminowanie ruchu samochodowego.