W obligacje firm inwestuj z głową

Dwucyfrowe odsetki kuszą, a krótki termin do wykupu osłabia czujność. Radzimy, jak uniknąć wpadki przy inwestycji w obligacje korporacyjne i co robić, kiedy mleko się już rozlało

W 2017 r. notowane na Catalyst spółki nie wykupiły obligacji o wartości 197 mln zł, wynika z danych portalu obligacje.pl. To co prawda tylko 2,1 proc. wygasłego w tym czasie zadłużenia, ale wśród najmniejszych emisji tzw. defalutów jest znacznie więcej (prawie 20 proc.). To jednak tylko wycinek rynku obligacji korporacyjnych, bo na giełdę trafia niewielka część emisji, szczególnie tych najmniejszych, o wartości od kilkuset tysięcy do kilku mln zł. Do rzadkości nie należą przypadki, w których po emisji i...