W oczekiwaniu na posiedzenie EBC

Nastroje się nieco poprawiają, co przekłada się na zwyżkę cen kontraktów indeksowych względem piątkowego zamknięcia sesji na Wall Street.

Kontrakt na średnią przemysłową Dow Jones osiągnął okolicę 31300 pkt., czyli obszar, którego niedawno nie mógł sforsować. Teraz podaż nie atakuje. Jest szansa na wyznaczenie nowego maksimum lipca. W tym samym czasie niemiecki DAX ponownie zbliża się do poziomu 12950-13000 pkt. Być może będziemy świadkami kolejnej próby przebicia się przez ten obszar, co otworzyłoby drogę do walki z oporem na 13300-13400 pkt. Na razie te zwyżki są mimo wszystko odbierane jak fazy korekt w trendach spadkowych.

Na dziś zaplanowano niewiele ważnych publikacji danych makroekonomicznych. O 14:00 pojawi się polska inflacja bazowa, a o 16:00 poznamy amerykański wskaźnik nastrojów w sektorze nieruchomości. Jutro za to opublikowany zostanie protokół z posiedzenia RBA, pojawią się brytyjskie dane z rynku pracy, a także oficjalna wartość inflacji w strefie euro, a z USA napłyną dane o aktywności podaży na rynku nieruchomości. W środę decyzję o polityce pieniężnej podejmie chiński bank centralny, a w Polsce opublikowana zostanie dynamika produkcji przemysłowej i dynamika cen produkcji sprzedanej oraz dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw wraz z danymi o dynamice wynagrodzeń.W czwartek będzie się mówić o posiedzeniu Banku Japonii, choć zapewne większa uwaga skupi się na posiedzeniu Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego. Nieco w tle tych wydarzeń znajdzie się dynamika sprzedaży detalicznej w Polsce, czy też wartość indeksu wskaźników wyprzedzających Conference Board w USA. W końcówce tygodnia może być poruszenie, gdyż w planie jest publikacja wstępnych wartości wskaźników PMI dla najważniejszych gospodarek świata. Na rynku ropy naftowej mamy stabilizację w okolicy nad 93 dolarów za baryłkę (wersja WTI). Mamy zatem walkę na wsparciu, choć na razie wciąż mowa jest o trendzie spadkowym. Wyjście ponad poziom 99 dolarów byłoby pierwszą sugestią próby zmiany kierunku ruchu cen. Na rynku złota wycena uncji wróciła do okolicy 1715 dolarów. Odbicie jest małe i na razie nie zwiastuje poprawy. Lepsze nastroje na rynkach zwykle wiążą się z osłabieniem dolara. Tak też jest i teraz. Mamy lekkie cofnięcie na USD, co skutkuje tym, że EURUSD podnosi się ponad poziom parytetu, a GBPUSD zbliża się do 1.1900. AUDUSD wrócił do okolicy 0.6800, USDCAD spada do 1.3000, a USDJPY lekko cofa się do 138.20.