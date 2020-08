W Polakach odżywają pandemiczne lęki

Po okresie wakacyjnego odprężenia Polacy znów zaczynają obawiać się koronawirusa.

Firma doradcza Deloitte, która od maja analizuje pandemiczne nastroje konsumenckie w kilkunastu dużych krajach na świecie, podaje, że Polska jest w czołówce państw, których mieszkańcy najbardziej obawiają się o zdrowie swoje i rodziny. W sierpniu poziom niepokoju już niemal powrócił do majowego i jest o 10 pkt proc. wyższy niż w momencie największego wakacyjnego rozluźnienia, a w Europie bardziej zaniepokojeni są tylko Hiszpanie. Rosną też obawy o utratę pracy lub powrót do biur po okresie pracy zdalnej, a także dyskomfort odczuwany w sklepach i restauracjach. To wszystko przekłada się na decyzje zakupowe.