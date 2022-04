W rządzie przestraszyli się rosnących stóp

Ministerstwo Finansów dostrzega, że luźna polityka fiskalna i potężny wzrost stóp procentowych zaczynają stwarzać duże ryzyko dla budżetu i gospodarki.

Dualna polityka gospodarcza, która podatkami stymuluje popyt, a stopami procentowymi go dusi, jest dość niebezpieczna dla kraju. Może doprowadzić do nadmiernego wzrostu stóp procentowych i recesji. Wygląda na to, że coraz bardziej dostrzegają to przedstawiciele rządu – na razie ci pracujący na funkcjach eksperckich, ale wkrótce z problemem zmierzą się też kluczowi decydenci.