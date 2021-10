W Szanghaju cena aluminium zmalała do 2-miesięcznego minimum

W środę aluminium w Szanghaju osiągnęło dwumiesięczny dołek. Spadek zaliczyły również ceny węgla.

Wytapianie aluminium jest procesem energochłonnym. Niewątpliwie ten sektor jest jednym z najbardziej dotkniętych przez kryzys energetyczny, który obserwujemy w Chinach. Grudniowy kontrakt na aluminium w Shanghai Futures Exchange potaniał aż o 3,3 proc. do 20 420 juanów za tonę. To najniższa cena od 26 sierpnia.

Aż o 10 proc. zmniejszył się ceny węgla. Doszło do tego po tym, jak chiński regulator zwrócił się do władz głównych prowincji wydobywających surowiec, aby zbadały one i uregulowały sprawę nielegalnych składowisk.

Spadające ceny węgla są jednak krótkoterminowym sukcesem. Nadal nie wiadomo, czy podaż na ten surowiec zaspokoi popyt ze strony gospodarstw domowych.