Our Future Foundation przyznała stypendia młodym Polakom i Ukraińcom

W trzeciej edycji programu stypendialnego Our Future Foundation, która pomaga licealistom w aplikacji na prestiżowe światowe uczelnie, przyznano stypendia 24 laureatom, w tym trzem młodym obywatelom Ukrainy. Fundacja pomogła już ponad 120 uczniom, którzy rozpoczęli naukę m.in. na uniwersytetach Oxford, NYU, Cambridge i UCL.

Nauka i zabawa: Laureaci programu wraz z opiekunami biorą także udział w rejsie mentoringowym po mazurskich jeziorach, podczas którego uczestniczą także w warsztatach edukacyjnych. materiały prasowe

Ponad 400 uczniów liceów i techników z każdego województwa, a także z Ukrainy, złożyło w tym roku aplikację do programu stypendialnego Our Future Foundation. Kandydaci musieli przedstawić swoje zainteresowania i marzenia w kontekście kontynuowania edukacji za granicą. Komisja rekrutacyjna zwracała też uwagę na sukcesy edukacyjne oraz inicjatywy, w które zaangażowani byli uczniowie. Wśród laureatów znaleźli się licealiści z miast wojewódzkich i z mniejszych ośrodków, takich jak Szlichtyngowa w województwie lubuskim czy Sarnaki w województwie mazowieckim. Ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę Our Future Foundation otworzyła aplikację także dla ukraińskich uczniów, którzy są uchodźcami w Polsce. Komisja wyłoniła trójkę Ukraińców z Charkowa, którzy zostaną objęci stypendium Fundacji.

Misją Our Future Foundation i celem programu stypendialnego jest wyrównywanie szans przez pomoc osobom z nieuprzywilejowanych środowisk w dostępie do edukacji na najwyższym światowym poziomie.

Opiekunem Fundacji jest HRE Investments, partnerami programu stypendialnego są Agencja Rozwoju Przemysłu, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundacja PKO Banku Polskiego i Polskie Koleje Państwowe, natomiast jego sponsorami zostali Krajowa Spółka Cukrowa i Powszechny Zakład Ubezpieczeń.

Gala wręczenia stypendiów Our Future Foundation odbędzie się 30 czerwca na Zamku Królewskim w Warszawie. Laureaci stypendium OFF 2022 otrzymają pomoc w postaci całorocznego wsparcia doświadczonych mentorów, którzy doradzą podopiecznym przy wyborze odpowiedniej ścieżki kariery. Mentorzy, którzy sami są absolwentami i studentami najlepszych światowych uczelni, będą dzielić się doświadczeniem z zakresu aplikacji na zagraniczne uniwersytety. Laureaci programu wraz z opiekunami wezmą także udział w rejsie mentoringowym po mazurskich jeziorach, podczas którego będą mogli lepiej poznać mentorów i uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych.

Fundacja organizuje także konferencję edukacyjną Our Future Forum, która odbędzie się 3 czerwca na Zamku Ujazdowskim w Warszawie. Prelegenci będą dyskutowali o przyszłości polskiej edukacji i reformach, jakie muszą zostać przeprowadzone, by dostosować ją do wymagań rynku pracy i zmieniającego się świata.