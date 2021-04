We wtorek prezydent Joe Biden ogłosi, że planuje aby do 19 kwietnia wszyscy dorośli Amerykanie kwalifikowali się do szczepienia przeciwko koronawirusowi.

Dodatkowo Biden poinformuje, że w ciągu pierwszych 75 dni jego urzędowania podano 150 mln dawek szczepionki. Tempo odzwierciedla założenie jakim jest 200 mln zastrzyków do setnego dnia prezydentury.