W zeszłym roku Chiny ograniczyły wydatki państwa

Jak wynika z danych zaprezentowanych przez przedstawiciela ministerstwa finansów, w 2021 r. ogólne wydatki rządu zamknęły się kwotą 24,63 bln juanów (3,9 bln USD), co oznacza zaledwie 0,3 proc. wzrost w porównaniu do 2020 r. To najniższa dynamika zwyżki od 2003 r.

Z kolei dochody fiskalne Chin podskoczyły w zeszłym roku aż o 10,7 proc. osiągając pułap 20,25 bln juanów.

W rezultacie deficyt budżetowy zmniejszył się do 4,4 bln juanów, co jest najmniejszą wartością od 2018 r.

Ubiegłoroczne redukcje wydatków objęły m.in. 225,9 mld juanów dla firm produkcyjnych.

Pekin ostatnio zaczął ponownie zmieniać swoją politykę w obliczu załamania się rynku mieszkaniowego i znaczącego zwiększenia przypadków infekcji Covid, co negatywnie wpłynęło na konsumpcję. Aby przeciwdziałać spowolnieniu, bank centralny obniżył stopy procentowe i obniżył ilość gotówki, którą banki muszą trzymać w rezerwie. Ekonomiści apelują jednak, że samo złagodzenie polityki pieniężnej będzie miało jedynie ograniczony wpływ na pobudzenie wzrostu, konieczne są zwiększenia bodźców fiskalnych.