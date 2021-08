Wall Street czeka na „minutes”

Indeksy amerykańskich rynków akcji zmieniają się niewiele bo inwestorzy czekają na publikację zapisków z ostatniego posiedzenia FOMC.

Rynek liczy na to, że w zapiskach z posiedzenia pojawią się wskazówki dotyczące sygnalizowanego przez Fed redukowania zakupów obligacji na rynku, otwierającego drogę do podwyżek stóp być może nawet już w przyszłym roku. Inwestorzy nie kwapią się do zakupów po największym spadku S&P500 od miesiąca także z powodu rosnących obaw spowalniania tempa wychodzenia gospodarki z kryzysu spowodowanego przez pandemię.