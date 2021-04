Wall Street wycofuje się po posiedzeniu Fed

Pomimo poprawiającej się sytuacji gospodarczej, polityka pieniężna Fed nie ulegnie zmianie. Bank centralny podjął decyzję o utrzymaniu zerowych stóp procentowych i programu skupu obligacji. Decyzja, choć spodziewana, nie do końca spełniła oczekiwania inwestorów, co doprowadziło główne amerykańskie indeksy do spadków.

NYSE, Wall Street fot. Bloomberg

Dow Jones stracił 0,48 proc. i zamknął się z wynikiem 33,820.38 pkt. S&P 500 spadł o 0,08 proc. do 4,183.18 pkt, a Nasdaq Composite o 0,28 proc. do 14,051.03 pkt. Boeing spadł o 2,89 proc. po zaksięgowaniu większej niż oczekiwano kwartalnej straty i wstrzymaniu dostaw samolotów 737 MAX z powodu potencjalnej usterki instalacji elektrycznej. Akcje spółki-matki Google’a, Alphabet, wzrosły o 2,97 proc. do rekordowego poziomu 2359,04 USD ze względu na ogłoszony we wtorek rekordowy kwartalny zysk oraz plany wykupu akcji o wartości 50 mld USD. Swoje wyniki finansowe tuż po zakończeniu środowej sesji przedstawił Facebook. Całkowite przychody wyniosły 26,17 mld USD, a zysk 9,5 mld USD, czyli 3,30 USD na akcję. Obie te wartości znacząco przekroczyły szacunki analityków. Po dzwonku akcje platformy społecznościowej zdrożały o ponad 6 proc. Po zakończeniu środowej sesji swoje wyniki za pierwszy kwartał przedstawiło także Apple. Przychody sięgnęły 89,6 mld USD, a zyski 23,6 mld USD, czyli 1,40 USD na akcję. To zasługa przede wszystkim większej sprzedaży iPhone’ów przystosowanych do pracy w sieci 5G. Analitycy oczekiwali, że zysk giganta z Cupertino sięgnie 99 centów na akcję. Pomimo pozytywnych wyników ogłoszonych we wtorek wieczorem, w środę o 2,83 proc. spadły z kolei akcje Microsoftu. Było to spowodowane faktem, że znaczący wpływ na przychody i zyski firmy miały jednorazowe korzyści podatkowe i walutowe. Za jednego z największych przegranych sesji można uznać platformę do streamingu muzyki Spotify. To efekt słabszej od oczekiwań prognozy wzrostu liczby nowych subskrybentów. Akcje spadły o 12,32 proc. Według danych Refinitiv, ogólny zysk na akcję spółek z indeksu S&P 500 w pierwszym kwartale ma wzrosnąć o 39,2 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. S&P 500 odnotował 77 nowych 52-tygodniowych maksimów i żadnych nowych minimów, a Nasdaq Composite 106 nowych szczytów i 21 nowych minimów. Utrzymanie dotychczasowej polityki fiskalnej przez Fed wpłynęło negatywnie na ceny złota, które spadły o 0,3 proc. do 1773,10 USD za uncję. Ropa WTI zyskała z kolei o 1,5 proc. do 63,86 USD za baryłkę i była najdroższa od 17 marca. To zasługa planów OPEC+ dotyczących wzrostu wydobycia.