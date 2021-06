Wall Street zastygła w oczekiwaniu na dane o inflacji

Główne indeksy amerykańskich giełd we wtorek niemal stały w miejscu. Dow Jones zaliczył kosmetyczny spadek, a S&P 500 równie niewielki wzrost. Nasdaq Composite poradził sobie najlepiej i zyskał 0,31 proc. Inwestorzy nie wykonywali gwałtownych ruchów i oczekiwali na dane o inflacji, które zostaną opublikowane w czwartek.

Dow Jones stracił 0,09 proc. i zamknął się z wynikiem 34,599.82 pkt. S&P wzrósł o 0,02 proc. do 4,227.24 pkt, a Nasdaq Composite o 0,31 proc. do 13,924.91 pkt.

„Wąskie zakresy obrotu widoczne do tej pory w tym miesiącu odzwierciedlają ostrożny nastrój na rynku przed danymi o inflacji”, powiedziała w rozmowie z Bloombergiem Fiona Cincotta, starszy analityk rynków finansowych w City Index.„ Podczas gdy Fed zapewnia, że ​​wzrost jest tymczasowy, politycy będą musieli wyjść z tłumu, aby uspokoić sytuacje. Opóźnianie lub nawet brak działania z ich strony może spowodować zakłócenia gospodarcze" - dodała.

Bitcoin spadł do najniższego poziomu od ponad dwóch tygodni. To efekt odzyskania kryptowalutowego okupu za przywrócenie do sprawności systemów rurociągu Colonial Pipeline po ataku ransomware, co zdaniem niektórych analityków jest dowodem na to, że cyfrowe tokeny wcale nie są poza kontrolą rządu.

Sesję do udanych mogą zaliczyć Amazon (+2,17 proc.), Apple (+0,84 proc.) i Google (+0,64 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się inne technologiczne blue chipy, w tym m.in. Facebook (0,91 proc.), Microsoft (-0,36 proc.) i Tesla (-0,63 proc.).

Sensacją sesji na Nasdaq była spółka Clover Health, która stała się nowym celem wśród małych inwestorów spekulacyjnych skupionych na platformie społecznościowej Reddit. Akcje sprzedawcy ubezpieczeń zdrowotnych zdrożały aż o 85,82 proc.

Złoto odnotowało pierwszą stratę od trzech sesji. Staniało o 0,2 proc. do 1894,40 USD. Ropa WTI zdrożała o 1,2 proc. do 70,05 USD za baryłkę. To najwyższe rozliczenie od października 2018 roku. Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła z kolei o cztery punkty bazowe do 1,53 proc, czyli najniższego poziomu od miesiącu.

Indeks S&P 500 odnotował 44 nowe 52-tygodniowe maksima i jedno nowe minimum, a Nasdaq Composite 122 nowe maksima i siedem nowych minimów.