Warmia i Mazury. Pracuj, inwestuj, ciesz się życiem!

Nowoczesna infrastruktura, wsparcie przedsiębiorców, kapitał ludzki i wysoka jakość życia to tylko niektóre z atutów biznesowych województwa warmińsko-mazurskiego – regionu, który od lat konsekwentnie przyciąga polskich i zagranicznych inwestorów.

Warmia i Mazury przestają kojarzyć się wyłącznie z wakacyjnymi wyjazdami i weekendowym żeglowaniem. Chociaż turystyka nadal jest jedną z kluczowych branż, widoczny jest coraz bardziej intensywny rozwój innych sektorów gospodarki. Region słynący z pięknych jezior i unikatowej przyrody, nie odcina się od swojego DNA, tylko umiejętnie wykorzystuje swoje atrybuty w działaniach na rzecz przedsiębiorczości.

To właśnie warunki naturalne pozwoliły wyodrębnić inteligentne specjalizacje, czyli branże strategiczne dla rozwoju województwa, takie jak: żywność wysokiej jakości, drewno i meblarstwo oraz ekonomia wody. Władze aktywnie wspierają także ekologiczne gałęzie przemysłu, na przykład energetykę alternatywną.

Pracuj, inwestuj!

Skąd taka dynamika rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur? To głównie zasługa korzystnego otoczenia dla biznesu, na które składają się usługi miejscowego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, rozbudowane zaplecze logistyczne oraz ułatwienia dla przedsiębiorców. Obecne tu firmy mogą liczyć na najwyższy w Polsce poziom pomocy publicznej. Są w stanie odzyskać nawet 70% kwalifikowanych kosztów nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy zatrudnionych pracowników.

Położenie oraz rozwinięta infrastruktura komunikacyjna to kolejny atut województwa. Sieć dróg ekspresowych i krajowych, połączenia kolejowe, lotnisko oraz port morski w Elblągu sprawiają, że Warmia i Mazury, także pod względem lokalizacji i komunikacji, są dogodnym miejscem do prowadzenia biznesu.

Działają tutaj cenione ośrodki naukowo-badawcze, co daje przedsiębiorstwom dostęp do profesjonalnej kadry, świetne warunki do kształcenia personelu i szansę na rozwój know-how.

Nic dziwnego, że swoje oddziały ulokowały tutaj firmy, które są światowymi potentatami w swoich branżach m.in. z sektora e-commerce czy meblarskiego.

Ciesz się życiem!

Nie tylko atuty inwestycyjne przyciągają tu przedsiębiorców. Coraz większe znaczenie dla biznesmenów oraz pracowników ma jakość życia. Spacer nad jeziorem po pracy, odprężający bieg leśnymi ścieżkami po długiej konferencji, a po tygodniu intensywnych spotkań rodzinny spływ kajakowy - tu filozofię work-life balance naprawdę łatwo urzeczywistnić. Stanowi to bardzo mocną przewagę nad innymi regionami w Polsce.

Na Warmii i Mazurach po prostu warto żyć!

Ważne dla inwestorów Więcej informacji o potencjale biznesowym Warmii i Mazur znajdziesz w nowym serwisie invest.warmia.mazury.pl. To kompleksowa baza użytecznych informacji dla wszystkich przedsiębiorców. Strona zawiera szeroką bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółową dokumentacją dostępnych nieruchomości. Pomocnym narzędziem jest także Przewodnik inwestora, który w przystępny sposób wyjaśnia cały proces inwestycyjny – od poszukiwania lokalizacji, aż do finalizacji przedsięwzięcia.