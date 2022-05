Warren Buffet zainwestował 41 mld USD netto w I kwartale

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Berkshire Hathaway, spółka inwestycyjna Warrena Buffetta kupowała taniejące akcje w pierwszym kwartale, informuje Bloomberg.

Po 82 sesjach w tym roku S&P500 tracił 13 proc. To trzecie najgorsze w historii rozpoczęcie roku przez indeks. Dla Warrena Buffetta, który od lat skarżył się na zbyt wysokie wyceny spółek, była to okazja do kupowania. Jego Berkshire Hathaway zainwestował w pierwszym kwartale 41 mld USD netto. Kupił m.in. kolejne akcje Occidental Petroleum, pakiet akcji koncernu naftowego Chevron, a także 9,5 proc. producenta gier Activision Blizzard, przejmowanego przez Microsoft Corp.