Warren Buffett kupowałby teraz polskie akcje

Od kilku tygodni kursy większości akcji na GPW spadają. Nie można tego odizolować od rynków światowych, ale niektóre wyceny to już okazja dla inwestorów długoterminowych.

Indeksy warszawskiej giełdy spadają od lipca, przy czym najbardziej został przeceniony segment największych firm, mniej tych średnich, a najmniej ucierpiały te najmniejsze. Barometr szerokiego rynku, jakim jest, WIG spadł o 8 proc. Oczywiście w nim też najwięcej ważą największe spółki, z drugiej strony uwzględnia on też wypłacane przez spółki dywidendy.

- Obecnie nie widzę silnego katalizatora dla WIG-u, który jeszcze w 2023 r. mógłby ponownie podnieść go w okolice tegorocznych maksimów – mówi Eryk Szmyd, analityk XTB.

Szczyt na poziomie 72440 pkt ustanowiono 31 lipca.

Specjalista podkreśla, że trudno analizować sytuację na GPW w oderwaniu od sentymentu na rynku globalnym. W pierwszym półroczu 2023 r. nastąpił wzrost apetytu na ryzyko, co zawsze sprzyja warszawskiej giełdzie. W pewnym momencie zwyżki na Wall Street były jednak kontynuowane, ale zaczęło postępować rozczarowanie danymi makroekonomicznymi z Chin, co powinno być już sygnałem ostrzegawczym dla GPW. Nasz rozmówca zwraca przy tym uwagę, że spadki indeksu WIG20 z poziomu 2100 pkt wyraźnie już współgrają z ruchem indeksu Hang Seng z giełdy w Hongkongu. Wszelkie zapowiedzi stymulacji gospodarki przez chińskie władze pomagają tamtejszym giełdom na krótko, co świadczy, że są wykorzystywane do wychodzenia z tamtejszego rynku. Pogarsza to sentyment nie tylko do Chin, ale również rynków wschodzących jako takich, a do tych zalicza się Polska.

Awersji do ryzyka sprzyja też relacja zysków z amerykańskich funduszy dłużnych i Wall Street. Te pierwsze oferują już dwucyfrowe stopy zwrotu, a za ostatnie zwyżki amerykańskich indeksów tak naprawdę odpowiadała garstka spółek.

- Kiedy te kilka spółek zacznie spadać, to sytuacja amerykańskich indeksów będzie wyglądać dużo gorzej. A przecież Chiny chcą nałożyć sankcje na iPhone’y. Nawet abstrahując od geopolityki będzie to oznaczało spadek sprzedaży Apple’a. Nvidia całą produkcję ma ulokowaną na Tajwanie. W 2024 r. planowane są tam wybory prezydenckie. Jeśli ich wyniki nie spodobają się Pekinowi, może dojść do wzrostu napięcia. Czynniki sprzyjające awersji do ryzyka tlą się, a GPW generalnie zyskuje, gdy inwestorzy awersji do ryzyka nie mają i umacnia się złoty – dodaje Eryk Szmyd.

Złoty długoterminowo traci

Po decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o cięciu stopy referencyjnej o 0,75 pkt proc. złoty akurat wyraźnie osłabił się do euro i amerykańskiego dolara, co może przełożyć się na inflację. Wysoka inflacja w Turcji czy Argentynie wywołała gigantyczny wzrost tamtejszych indeksów giełdowych. Na tle inflacji wyglądają one jednak dużo gorzej niż nominalnie.

- Nie można powiedzieć, że jedną decyzją NBP jest w stanie rozpędzić inflację. W skrajnym scenariuszu WIG20 może się jednak podnosić w wyniku inflacji. Nie jest to jednak scenariusz, którego powinniśmy sobie życzyć i miejmy nadzieję, że nigdy się nie wydarzy – zaznacza Eryk Szmyd.

W scenariuszu bazowym zakłada, że jeśli sytuacja ekonomiczna na świecie nie ulegnie drastycznej zmianie, to WIG20 powinien oscylować w przedziale 1900-2000 pkt.

Lekkie osłabienie złotego uważa za korzystne dla eksporterów, w tym spółek z branży gier.

- Polska jest liderem jeśli chodzi o liczbę spółek gamingowych na giełdzie. Spółki te ponoszą koszty w złotych, a sprzedają swoje produkty poza Polską. Zresztą złoty traci od wielu lat i nie wykluczam, że za 2-3 lata amerykański dolar będzie po 6 zł – prognozuje Eryk Szmyd.

Analityk XTB nie dostrzega przy tym dużego znaczenia dla GPW wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowanych na 15 października 2023 r. Uważa jednak, że zwycięstwo obecnej opozycji byłoby pewną niespodzianką dla rynku i w związku z tym giełda mogłaby na nie jakoś zareagować.

Ze względu na wagę sektora bankowego i energetycznego za istotne dla GPW uważa to, czy przedłużone zostaną wakacje kredytowe dla części klientów banków oraz czy i kiedy powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE). To twór, do którego mają zostać wydzielone aktywa węglowe spółek energetycznych. W czwartek, 7 września, ustawę w sprawie gwarancji dla NABE głosami opozycji utrącono w Senacie.

- Nawet jeśli NABE ostatecznie okaże się pozytywne dla giełdy, to rynek nie lubi niepewności – mówi Eryk Szmyd.

Nieefektywność rynku

Według Eryka Szmyda trudno powiedzieć, czy w obecnej sytuacji atrakcyjniejsze są większe, czy mniejsze spółki. Na GPW kręci się bowiem stosunkowo mało kapitału, co powoduje, że wiele wycen jest nieefektywnych.

- Gdyby Wielton był notowany w Stanach Zjednoczonych, to biorąc pod uwagę jego udział w globalnym rynku naczep byłby wyceniany dużo wyżej – nie ma wątpliwości analityk XTB.

Za atrakcyjnie wycenione uważa także Assceo Poland i Orlen.

- Duży udział w akcjonariacie Orlenu ma skarb państwa, ale mimo to wycena Orlenu jest kontrowersyjna. Marże koncernu wyglądają bardzo dobrze na tle amerykańskich spółek z branży paliwowej. Pytanie tylko kiedy na rynek wejdzie kapitał, który to doceni – mówi Eryk Szmyd.

Według naszego rozmówcy inwestorzy długoterminowi mogą korzystać na tego typu anomaliach.

- Nieefektywność wycen stwarza pewnego rodzaju okazję dla inwestorów długoterminowych. Kiedyś kapitał napłynie i wyrówna te anomalie. Gdyby Warren Buffett urodził się w Polsce nie szukałby okazji za granicą, tylko inwestował w Polskie firmy – uważa Eryk Szmyd.