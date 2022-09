Warsaw Jumping CSIO4* - Finał Europejskiego Pucharu Narodów

Ponad 1,8 mln zł jest w puli nagród międzynarodowych zawodów jeździeckich Warsaw Jumping CSIO4*, które od 8 do 11 września odbędą się na warszawskim Torze Wyścigów Konnych Służewiec. W bardzo atrakcyjnym programie sportowym momentem kulminacyjnym będzie niedzielny Finał Europejskiej Serii Pucharu Narodów, w którym rywalizować będzie 11 europejskich ekip. Polska drużyna w mistrzowskim składzie powalczy o wygraną i awans do Super Ligi.

W ramach serii rozegrano 8 zawodów kwalifikacyjnych oraz dwa półfinały, które wyłoniły najlepsze ekipy. Do Warszawy przyjadą zawodnicy z najodleglejszych zakątków Europy, a o zwycięstwo będą rywalizować ekipy Austrii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Niemiec, Portugalii, Szwecji, Węgier i Włoch. Są wśród nich olimpijczycy, zawodnicy z pierwszej setki Longines Ranking, uczestnicy Mistrzostw Świata i Europy. Listę uzupełni Polska, która wystąpi w roli gospodarza. Składy drużyn powołanych do udziału w finale Longines EEF Series są bardzo mocne, co gwarantuje zaciekłą rywalizację do ostatniego przejazdu.

#goeagles

Polacy wystąpią w Warszawie w silnym składzie. Powołanie do startu w drużynie otrzymali m.in. świeżo upieczeni mistrz i wicemistrz Polski: Przemysław Konopacki i Jarosław Skrzyczyński, uczestnik MŚ 2022 Maksymilian Wechta, multimedalista młodzieżowych Mistrzostw Polski Andrzej Opłatek oraz zwycięzca Grand Prix CSI2* Biskupiec Marek Lewicki. Zaplanowany na niedzielę 11 września Finał Longines EEF Series zostanie rozegrany jako konkurs dwunawrotowy, z przeszkodami sięgającymi 150 cm. Konkurs wzbudzi mnóstwo emocji, a kibice z pewnością żywo będą dopingować polską drużynę pod hasłem #goeagles.

Gwiazdy Warsaw Jumping CSIO4*

Codziennie od czwartku do soboty kibice będą świadkami 12 konkursów indywidualnych, z czego aż 4 zaliczane będą do światowego rankingu. Najjaśniejszą gwiazdą programową w tych dniach będzie piątkowe Grand Prix o nagrodę PKN Orlen z pulą 390 tys. zł. Największą uwagę w trakcie zawodów skupi oczywiście niedzielny finał Pucharu Narodów z zawrotną premią finansową 950 tys. zł oraz awansem do Super Ligi czekającym na zwycięzców. Wieczorna rywalizacja odbywać się będzie przy sztucznym oświetleniu.

Moc jeździeckich atrakcji

Zawodom towarzyszyć będą także inne atrakcje, wśród nich: targi jeździeckie, pokazy Hiszpańskiej Szkoły Jazdy, zawody Hobby Horse dla najmłodszych, seanse kina plenerowego. Równolegle w sobotę i niedzielę odbędą się wyścigi konne na zielonej bieżni, m.in. lubiana wśród publiczności gonitwa Women Power Series przeznaczona tylko dla amazonek. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na Służewiec. Emocje gwarantowane!

Program: https://warsawjumping.com/pl/program-2/

Bilety: https://www.ebilet.pl/sport/pozostale/warsaw-jumping/