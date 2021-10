We wrześniu spadł import ropy przez Chiny, wzrósł gazu

0 15,3 proc. spadł import ropy przez Chiny we wrześniu w ujęciu rocznym. Z kolei zakupy gazu ziemnego zwiększyły się do najwyższego poziomu stycznia, informuje Reuters.

Chiny, które są największym na świecie konsumentem ropy naftowej, sprowadziły z zagranicy we wrześniu łącznie 41,05 mln ton tego surowca, co odpowiada 9,99 mln baryłek dziennie. W sierpniu było to 10,49 mln bpd zaś we wrześniu 2020 r. 11,8 mln bpd, wynika z danych zaprezentowanych przez Generalną Agencję Celną.

W ujęciu narastającym, po dziewięciu miesiącach 2021 r. import ropy był o 6,8 proc. niższy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego i zamknął się wartością na poziomie 387,4 mln ton.

Państwo Środka zwiększyło z kolei zakupy gazu. We wrześniu sprowadziły do kraju ekwiwalent 10,62 mln ton, co jest najwyższą wartością od stycznia 2021 r.

By ograniczyć wzrost cen surowców, pod koniec września Chiny sprzedały ze swoich rezerw państwowych około 4,4 mln baryłek ropy.

Kraj zwiększył też eksport produktów ropopochodnych do 4,14 mln ton, co jest drugim pod względem wielkości wynikiem w tym roku. W sierpniu było to natomiast 3,73 mln ton.