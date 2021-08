14 września nowojorski oddział domu aukcyjnego Sotheby’s będzie sprzedawał ponad 100 sztuk porcelany z Miśni, składające się na słynną kolekcję Oppenheimerów.

Wartość kolekcji szacuje się na 3,1 mln USD. Sprzedają ją potomkowie barona węglowego, którzy odzyskali ją w 2015 roku od rządu Holandii. Eksperci podkreślają, że to najważniejsza aukcja kolekcji porcelany od ponad 40 lat.

- To sensacja – powiedział Alfredo Reyes z Galerii Roebbig w Monachium. – To niezwykle ważna kolekcja. Można ją porównać jedynie do sprzedaży kolekcji Maurice’a de Rothschilda w Chriestie’s – dodał.

Sprzedaż, do której odwołał się Reyes, odbyła się pod koniec lat 70. XX wieku. Oferowana wówczas kolekcja także zawierała wiele przedmiotów z miśnieńskiej porcelany ze „złotych czasów” jej produkcji, czyli lat 1720-1730, kiedy powstała na potrzeby króla Polski Augusta II Mocnego.