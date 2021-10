Kryzys energetyczny w Chinach pogłębił się w piątek, kiedy temperatura spadła na dużym obszarze kraju, a elektrownie starają się uzupełniać zapasy węgla windując jego cenę do rekordowego poziomu, pisze Reuters.

Niedobór węgla, wysokie ceny paliw i szybko rosnący popyt przemysłu na prąd wymusiły wyłączenia dostaw energii w wielu miejscach w Chinach, przypomina agencja. Od września do jej racjonowania doszło dotychczas w co najmniej 17 z ponad 30 regionów kraju.

fot. Bloomberg

W trzech północnowschodnich prowincjach Jilin, Heilongjiang i Liaoning, które we wrześniu doświadczyły największych niedoborów energii, a także kilku innych regionach w północnych Chinach, rozpoczął się sezon grzewczy. Do opału wykorzystywany jest tam głównie węgiel, tymczasem temperatury spadły do niższego poziomu niż zwykle. W efekcie węgiel opałowy drożeje. Cena z najaktywniej handlowanego styczniowego kontraktu doszła w piątek do rekordowych 1669,40 jaunów (259,42 USD) za tonę, poinformował Reuters przypominając, że od początku roku węgiel zdrożał już o ponad 200 proc.