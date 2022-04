Cena węgla wzrosła w Europie do najwyższego poziomu od 8 marca w związku z zapowiedzianym wstrzymaniem importu z Rosji, informuje Bloomberg.

Benchmarkowy kontrakt na dostawę węgla za rok do północno-zachodniej Europy drożał we wtorek o 1,7 proc. do 232 USD za tonę.