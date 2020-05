Wet za wet w bitwie o kasy

MF zapewnia, że wirtualne kasy fiskalne są bezpieczne dla budżetu — izba zrzeszająca producentów tradycyjnych kas kontruje

Do czerwoności rozgrzały się emocje zwolenników i przeciwników wprowadzenia w Polsce tzw. wirtualnych kas fiskalnych w postaci oprogramowania na smartfony i tablety. Niedawno Ministerstwo Finansów (MF) mocno przyspieszyło prace, by już od 1 czerwca umożliwić ich stosowanie nie tylko w transporcie, co dotychczas planowało, ale także w tzw. branżach wrażliwych na oszustwa podatkowe (gastronomia, hotelarstwo, handel węglem i koksem). Projekt rozporządzenia czeka jeszcze na podpis Tadeusza Kościńskiego, ministra finansów.