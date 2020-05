Więcej wina i wódki w czasie kwarantanny

Ambra, producent i dystrybutor win i wódek, zwiększył przychody w trzecim kwartale roku obrotowego 2019/2020.

Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10,6 mln zł, czyli o 11,1 proc. pomimo ograniczenia sprzedaży w dostawach do gastronomii i w sklepach specjalistycznych w wyniku pandemii COVID-19.

Do wzrostu sprzedaży w największym stopniu przyczyniły się wina spokojne, alkohole wysokoprocentowe i napoje bezalkoholowe.

"Wpływ pandemii COVID-19 zaczął istotnie wpływać na sprzedaż i wyniki Grupy Ambra od połowy marca 2020 r., głównie w kanałach dystrybucji obejmujących dostawy do gastronomii (HoReCa) i poprzez sieć specjalistycznych sklepów winiarskich i alkoholi premium Centrum Wina/Distillers Ltd. Sprzedaż w tych kanałach dystrybucji odpowiada za ok. 15 proc. całkowitej sprzedaży grupy" - podano w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży win spokojnych wzrosły w trzecim kwartale 2019/2020 roku o 8,9 proc., alkoholi procentowych o 19,1 proc., a napojów bezalkoholowych o 17,5 proc.

Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 34,5 mln zł i był o 0,2 mln zł niższy niż przed rokiem, a jego rentowność spadła o 2,6 punktu procentowego. Strata z działalności operacyjnej (EBIT) wyniosła 1,2 mln zł w trzecim kwartale 2019/2020 roku i była o 2,9 mln zł niższa w porównaniu do zysku z działalności operacyjnej w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego. Strata netto to 2,5 mln zł.

- Już w marcu wprowadziliśmy pierwsze kroki obniżające koszty. Nasza strategia na okres spowolnienia konsumpcji opiera się na koncentracji na naszych głównych sprawdzonych markach – liderach swoich kategorii w średnich segmentach cenowych. Jednocześnie pracujemy nad zmniejszeniem negatywnego wpływu pandemii w sieci sklepów Centrum Wina poprzez renegocjację umów najmu i zamknięcie części sklepów w najmniej rentownych lokalizacjach” – mówi Robert Ogór, prezes Grupy Ambra.