400-metrowej długości kontenerowiec Ever Given zablokował Kanał Sueski, którym wiedzie jeden z najważniejszych szlaków morskich na świecie.

Kanał jest zablokowany w obie strony. Spowodowało to „korek” co najmniej 100 statków płynących szlakiem łączącym Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym.

Ever Given przewoził towary z Chin do portu w Rotterdamie. Przepływając przez Kanał Sueski osiadł na mieliźnie. Nikt nie odniósł obrażeń ani nie doszło do szkodliwego wycieku. Kontenerowiec próbują ściągnąć holowniki. Na udrożnienie szlaku czeka ponad 40 statków płynących na północ i ponad 60 płynących na południe.