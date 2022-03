Wiemy, jak sprostać wyzwaniom rynku

Rozmowa z Dariuszem Brzoską, dyrektorem działu rekrutacji ASTEK Polska

W czasie pandemii branża IT przeżywa prawdziwy boom. Cyfryzacja przedsiębiorstw przyspieszyła i nie ma zamiaru zwalniać. Jak zmienił się rynek w ciągu ostatnich dwóch lat?

Rynek IT przez pandemię stał się jeszcze bardziej otwarty i konkurencyjny. Z jednej strony to ogromne wyzwanie, z drugiej szansa dla firm, które potrafią skutecznie odpowiedzieć na potrzeby specjalistów z branży.

Budowanie marki pracodawcy to długotrwały proces. Jest to jednak konieczne, aby nadal rekrutować najlepszych specjalistów – podkreśla Dariusz Brzoska, dyrektor działu rekrutacji ASTEK Polska. Sebastian Glapinski

W ASTEK Polska pracuje obecnie prawie 60 rekruterów prowadzących nabory dla firm w Polsce i za granicą. Inwestujemy w ich rozwój i poszerzanie kwalifikacji. Dbamy też o osoby stawiające pierwsze kroki na rynku rekrutacji IT. Poprzez prowadzoną przez nas Akademię Rekrutera przygotowujemy je do pracy przy nowych inicjatywach. W Akademii bierze obecnie udział 10 adeptów.

Otwarcie rynków zagranicznych, spowodowane upowszechnieniem pracy zdalnej, to dla nas ogromna szansa. Możemy brać udział w ciekawych projektach cyfrowej transformacji, nie ograniczając się tylko do naszego kraju. Liczba zleceń od zagranicznych klientów rośnie z każdym miesiącem. Polscy konsultanci mają bardzo dobrą opinię, a poziomem technicznym często przewyższają konkurentów np. z Europy Zachodniej.

Co może sprawiać kłopoty?

Największym problemem w sektorze IT jest niewątpliwie rotacja pracowników, zwłaszcza wśród doświadczonych konsultantów, na których czekają teraz dziesiątki ofert pracy. Nawet nasza, licząca ponad 100 tys. nazwisk, baza wykwalifikowanych specjalistów IT to za mało, aby móc ich zatrudnić i utrzymać w firmie. Cały czas staramy się edukować naszych klientów w zakresie zmieniających się potrzeb kandydatów i ich wymagań względem potencjalnego pracodawcy.

Bardzo ważne jest dla nas wzmacnianie kompetencji pracowników, dlatego otworzyliśmy Centra Kompetencyjne. To wysoko wyspecjalizowane jednostki działające w obszarach poszczególnych technologii. Praca w ramach centrów przynosi wiele korzyści specjalistom IT i klientom. Specjalistom daje szerokie perspektywy rozwoju, wymianę kompetencji, budowę społeczności i dostęp do najlepszych praktyk. Klientom z kolei centra zapewniają elastyczne dopasowanie do potrzeb i płynny transfer wiedzy, eliminują lub znacząco zmniejszają rotację oraz gwarantują dostęp do know-how w zakresie nowych technologii.

Jakie działania podejmuje ASTEK, aby utrzymać przy sobie konsultantów?

Budowanie marki pracodawcy to długotrwały proces. Jest to jednak konieczne, aby nadal rekrutować najlepszych specjalistów.

Chcemy, aby każdy konsultant realizujący projekty dla naszych klientów miał stałe wsparcie opiekuna z ramienia ASTEK Polska. Dlatego też w 2021 roku wprowadziliśmy projekt ASTEK Care, który pomógł nam w standaryzacji działań na linii account manager – konsultant. Efekty działania programu oceniliśmy bardzo pozytywnie, więc zdecydowaliśmy się go rozszerzyć.

Z początkiem 2022 r. stworzyliśmy zespół Resource Managerów, których zadaniem jest bieżące wsparcie konsultantów m.in. w zakresie dalszego rozwoju w ramach organizacji, wyszukiwania odpowiednich projektów i badania ich satysfakcji.