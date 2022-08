Wierzyciele Stilo Energy przyjęli układ

“W głosowaniu udział wzięło łącznie 183 wierzycieli reprezentujących ok. 6,5 mln zł wierzytelności objętych układem, a łącznie [bez podziału na grupy] za przyjęciem układu oddano w ujęciu ilościowym łącznie 90,16% głosów, a przeciw układowi było 9,84% głosów, natomiast w ujęciu kapitałowym za przyjęciem układu oddano 76,02% głosów, a przeciw układowi było 23,98% głosów” - podała spółka.

Większości wierzycieli firma proponuje spłatę części lub całości zobowiązań podstawowych i umorzenie odsetek.

W propozycjach pojawiła się też konwersja wierzytelności na akcje, ale dotyczy ona tylko głównego akcjonariusza - Powerplus Pentad Investments (ma 690 tys. akcji, stanowiących 39,2 proc. kapitału).. Miałby on objąć 80 tys. akcji za długi. Cena emisyjna wyniosłaby 10 zł.

Zarząd zakłada, że optymalnym okresem wykonania propozycji układowych byłyby lata 2023-2027. Przyjęto, że po zastosowaniu redukcji wynikającej z postanowień układu zadłużenie wyniesie ok. 8,9 mln zł, a dodatkowo dalsze prowadzenia działalności gospodarczej przez spółkę może doprowadzić do zmniejszenia zadłużenia o ok. 2,2 mln zł z uwagi na sam fakt wykonania usług montażowych.