WIG 20 kończy sesję na lekkim plusie

Zmienność wartości WIG 20 w czasie środowej sesji była dosyć znaczna, jednak na zamknięciu indeks zwyżkował o zaledwie 0,1 proc.

Obroty na warszawskim parkiecie wyniosły prawie 1,3 mld zł. Mocno zwyżkowały kursy m. in. Banku Pekao i Grupy Kęty.

WIG 20 zakończył sesję na 0,13-proc. plusie i poziomie 2.307,1 pkt., mimo, iż poruszał się w środę w przedziale 2.301-2.327 pkt. Obroty na walorach blue chipów wyniosły 985 mln zł.

WIG wzrósł o 0,25 proc., do 60.097,9 pkt., natomiast 1-proc. wzrost zanotował mWIG 40 (4.351 pkt.). Pod kreską (-0,3 proc.) zakończył sesję sWIG 80 i wyniósł 12.868,7 pkt.

36 proc. wartości obrotów na spółkach WIG 20 wygenerował Bank Pekao (355 mln zł). Kurs banku wzrósł na zamknięciu o 7,1 proc.

Pekao i Alior Bank odstąpiły we wtorek od negocjacji w sprawie połączenia. W komunikacie Banku Pekao podano jednocześnie, że bank pozostaje otwarty na "opcje wzrostu nieorganicznego zgodnego z realizacją obecnej strategii".

Pekao podało w środę wyniki za drugi kwartał. Zysk netto grupy Banku Pekao wzrósł do 539,8 mln zł z 535,1 mln zł rok wcześniej. Zysk okazał się zbliżony do oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 536,2 mln zł. Zdaniem ekspertów, wyniki są zgodne z oczekiwaniami, choć część analityków ocenia ich strukturę jako "przeciętną". Akcje Alior Banku podrożały w środę o 4 proc.

O 0,5 proc. spadła wycena Enei. Szacunkowy zysk netto jednostki dominującej grupy Enea wyniósł w II kwartale 190,2 mln zł i był wyższy o ok. 20 proc. od konsensusu PAP, a zysk EBITDA wyniósł 602 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków. Wyniki można ocenić neutralnie, choć rozczarowaniem jest zanotowana strata EBITDA w segmencie obrotu - oceniają analitycy.

O 9,1 proc., do 361 zł wzrosła cena jednej akcji Grupy Kęty. Spółka optymistycznie ocenia perspektywy najbliższych kwartałów we wszystkich swoich segmentach działalności, ale póki co nie widzi powodów do podwyższania całorocznych prognoz wyników - poinformował na środowej konferencji prasowej prezes Kęt, Dariusz Mańko.

Kurs Lokum Deweloper wzrósł o 1,2 proc. Prezes spółki Bartosz Kuźniar poinformował w środę, że firma podtrzymuje cel sprzedaży w 2018 roku ponad tysiąca mieszkań. Lokum Deweloper chciałaby do końca roku wprowadzić do oferty kilkaset mieszkań, na grunty może wydać jeszcze około 70 mln zł.

Ronson Development (kurs nie odnotował zmian i wyniósł 1,16 zł) podtrzymuje cel sprzedaży ponad 800 mieszkań w 2018 r. - poinformował Andrzej Gutowski, członek zarządu ds. sprzedaży i marketingu. Spółka może wydać na działki w tym roku jeszcze ok. 30 mln zł, a w przyszłym 50-70 mln zł. Budowa i przedsprzedaż I etapu warszawskiej inwestycji w Ursusie powinna ruszyć w IV kwartale.

O 10,4 proc. wzrósł w środę kurs British Automotive Holding (do 2,77 zł), którego akcje w poniedziałek potaniały o 58 proc.

W momencie zamknięcia notowań na warszawskim parkiecie, niemiecki DAX nie notował zmian, FTSE zwyżkował o 0,6 proc., CAC tracił zaś 0,3 proc.