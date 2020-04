Czwartkowy handel na giełdzie w Warszawie przyniósł wzrost głównego indeksu, WIG20, o 2,3% osiągając 1615 pkt. mWIG40 zyskał 1,82% podczas gdy sWIG80 podbił o 1,39%.

Obroty na szerokim rynku wyniosły 1,33 mld PLN z czego 1,136 mld to sam WIG20. Najmocniejszymi sub-indeksami były dziś WIG-Media (+7,17%) oraz WIG-Chemia (+5,06%). Na drugiej stronie rynku był dziś WIG-Leki (-1,37%) co wynikało z przeceny Mabionu o 7,9%.

Jeszcze przed sesją nastroje na rynku pochodnych sugerowały otwarcie rzędu 1-2% zwyżki. Punktem ryzyka dla sesji było ponownie wskazanie z amerykańskiego rynku pracy. Tym razem liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wyniosła 6,6 mln, co stanowi spadek o ok. 200k wobec wskazania z poprzedniego tygodnia. Szacunki zakładały jednak liczbę bliżej 5 mln, chociaż warto wspomnieć iż ankiety RTRS pokazywały nawet 9 mln. Rynek ponownie odebrał dane te jako skrajnie negatywne co powinno popchnąć FED do dalszego wsparcia w kierunku nabywania coraz bardziej ryzykownych aktywów. Znajdujemy się, na rynku w USA, w swoistym układzie im gorzej - tym lepiej gdyż możemy najpewniej liczyć na większe wsparcie FED. Dodatkowo pod koniec sesji pojawiły się przecieki dot. cięcia produkcji przez OPEC co podbiły ceny ropy naftowej (co zwyczajowo wspiera nastroje wokół EM).

Lokalnie „gwiazdą” sesji był oczywiście CD Projekt, który zakończył obrót zwyżką o 6,5%. Spółka podała przed sesją wyniki – lepsze od konsensusu za sprawą zaskakująco dobrej sprzedaży W3. Dodatkowo spółka prognozuje istotny wzrost zysku w ramach programu motywacyjnego, a zarząd sugeruje iż premiera CP77 jest niezagrożona. W konsekwencji akcje CDR znów zbliżają się do historycznych szczytów odrabiając negatywne zaskoczenie dot. przełożenia premiery czy zniżkę po panicznej wyprzedaży do połowy marca. Dobre zachowanie CDR klasycznie pomogło pozostałym podmiotom z segmentu gamingu co przyniosło m.in. 3,5% zwyżki akcji 11bit. Na szerokim rynku warto wspomnieć jeszcze o ponad 50% podbiciu walorów Groclinu oraz 46% wzroście akcji Pharmeny. Na drugiej stronie tabeli widniały akcje Novaturas z 25% zniżką. W dalszym ciągu obserwowaliśmy podbicie aktywności wokół walorów pośrednio/bezpośrednio związanych z tematyką COVID19.

Z rynkowego punktu widzenia WIG20 pozostaje w ramach lokalnej 3-sesyjnej konsolidacji. Ciekawie prezentuje się obraz szerokiego rynku zagranicznego gdzie szereg pozycji krótkich pod kolejną falę pesymizmu an rynkach może wkrótce spotkać tzw. squeeze out jeżeli trend i dynamika odbicia będą kontynuowane.



