WIG20 zbliża się do istotnego wsparcia

"Przez cały marzec WIG20 wykonywał ruch powrotny do przełamanego w lutym wsparcia, a obecnie oporu i na przełomie miesiąca te istotne poziomy testował. Ostatni tydzień to powrót spadków, po nieudanej próbie pokonania tych oporów. Moim zdaniem konkretnych sygnałów sprzedaży jeszcze nie ma, a tym samym trudno na obecnym etapie mówić o powrocie średnioterminowej tendencji spadkowej" - powiedział PAP Biznes analityk BM PKO BP, Przemysław Smoliński.

"Właśnie w taki obraz (brak potwierdzenia kierunku średnioterminowego trendu – PAP) wpisuje się dzisiejsza sesja, która nie charakteryzowała się jakąś wielką siłą czy słabością rynku. Na wykresie dziennym WIG20 pojawiała się jednak kolejna czarna świeca, która jest już piątą z rzędu. Wydaje się, że nasz rynek czeka na jakiś sygnał zza oceanu i jeśli na tamtych rynkach pojawiłyby się spadki, to u nas jesteśmy mocno przygotowani, aby kontynuować ruch w dół" – powiedział analityk.

Zdaniem analityka, potwierdzeniem powrotu spadków w dłuższym terminie byłoby zejście przez WIG20 poniżej poziomu 2.045 pkt., gdzie znajduje się lokalny szczyt z początku marca br.

"Moim zdaniem pierwsza połowa przyszłego tygodnia może przynieść test tego istotnego poziomu" – dodał analityk BM PKO BP.

Z drugiej strony - zdaniem Smolińskiego - sygnałem powrotu dobrej koniunktury na naszym rynku byłby powrót WIG20 powyżej szczytów z początku kwietnia br., które znajdują się nieco poniżej 2.200 pkt.

WIG20 zakończył piątkową sesję wzrostem o 0,41 proc. do 2.085,07 pkt., WIG zyskał 0,31 proc. do 63.718,63 pkt., a mWIG40 urósł o 0,16 proc. do 4.709,1 pkt. Spadł tylko sWIG80, o 0,44 proc., do poziomu 19.640,19 pkt.

Obroty na szerokim rynku były małe i wyniosły 0,984 mld zł, z tego 0,781 mld przypadło na spółki z WIG20.

W momencie zamykania krajowej giełdy, na najważniejszych, europejskich parkietach panowały pozytywne nastroje. W tym okresie DAX rósł o 1,17 proc., a francuski CAC 40 zyskiwał 1,1 proc. W Wielkiej Brytanii FTSE 250 rósł o 0,42 proc.

Na giełdach amerykańskich w tym okresie nastroje były zróżnicowane. Nasdaq100 spadał o 0,61 proc., S&P500 szedł w górę o 0,16 proc., a DJI zyskiwał 0,66 proc.

W ujęciu sektorowym zyskało 10 z 14 indeksów. Najwięcej wzrosły WIG-Odzież (3,52 proc.), WIG-Paliwa (2,7 proc.) oraz WIG-Energetyka (2,25 proc.).

Najmocniej straciły WIG-Leki (-2,29 proc.), WIG-Banki (-1,73 proc.) oraz WIG.GAMES5 (-0,74 proc.).

W ujęciu tygodniowym spośród głównych indeksów najmocniejszy był sWIG80, który stracił 1,08 proc., a najsłabiej zachował się WIG20, który spadł o 3,68 proc.

Wśród indeksów sektorowych w ujęciu tygodniowym najlepiej zachował się WIG-Media (5,4 proc.) oraz WIG-Paliwa (1,76 proc.), a najmocniej straciły WIG-Górnictwo (-5,81 proc.) i WIG.GAMES5 (-5,13 proc.).

Spośród spółek o największej kapitalizacji najlepiej tydzień zakończyły akcje Lotosu (9,78 proc.) oraz PGNiG (3,72 proc.).

Najmocniej w takim horyzoncie spadły akcje Allegro (-18,2 proc.) oraz JSW (-10,41 proc.).

W WIG20 w gronie liderów piątkowej sesji były akcje Lotosu (4,7 proc.) oraz PGE, które zyskały 3,55 proc. do 8,866 zł. Kurs Lotosu przełamał średnioterminową, poprowadzoną od szczytu z listopada ’21 roku linię trendu spadkowego, a PGE rosło po udanej emisji akcji serii E. PGE ustaliło cenę emisyjną 373.952.165 akcji serii E na 8,55 zł za sztukę.

Wyraźnie wzrosły również akcje LPP (4,5 proc.), JSW (3,26 proc.) oraz Cyfrowego Polsatu (2,93 proc.), którego kurs powrócił do wnętrza budującej się od połowy marca, lekko opadającej konsolidacji.

Słabo na piątkowej sesji zachowywały się największe pod względem kapitalizacji banki. Najmocniej, o 4,2 proc. spadł kurs mBanku, Santander Bank Polska zniżkował o 4,12 proc., PKO BP poszedł w dół o 2,19 proc., a Pekao zamknęło się na poziomie odniesienia, choć przez większość notowań jego kurs pozostawał na niewielkim plusie.

Wyraźnie zniżkował także CD Projekt (-1,79 proc.), pogłębiając trwające od drugiej połowy marca cofnięcie.

Bardzo słaby tydzień, spadkiem o 1,12 proc. zakończyło Allegro, a ruch w dół z ostatnich kilku sesji zniósł już o ok. 60 proc. mających miejsce od marcowych minimów wzrostów.

W mWIG40 dzięki mocnej końcówce sesji liderem wzrostów było DataWalk, którego kurs poszedł w górę o 6,38 proc. i zaliczył najmocniejszą sesję od marcowego szczytu.

W gronie liderów wzrostów były również Kruk (2,77 proc.), Benefit Systems (2,58 proc.), Budimex (2,33 proc.) oraz Tauron (2,27 proc.). Trzy ostatnie spółki były w gronie liderów sesji w połowie piątkowych notowań.

Jak podał Tauron w komunikacie, rada nadzorcza powołała Pawła Szczeszka na stanowisko prezesa spółki z dniem 11 kwietnia. Szczeszek wcześniej był prezesem Enei.

Tauron podał również, iż minister aktywów państwowych zaakceptował wniosek o ok. 1,15 mld zł wsparcia publicznego dla Tauronu Wydobycie. Dopłaty mają wesprzeć redukcję zdolności produkcyjnych na 2022 rok. Jak podano, dopłaty będą udzielone w formie skarbowych papierów wartościowych przekazanych na podwyższenie kapitału Tauron Wydobycie.

W piątek zyskiwały również akcje Enei, które zakończyły handel na 1,7 proc. plusie przy 5,8 mln zł obrotu. Akcjonariusze Enei zdecydowali w piątek o podwyższeniu kapitału w drodze emisji akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem prawa poboru. Zarząd spodziewa się, że budowa księgi popytu na akcje nowej emisji zakończy się w przyszłym tygodniu.

Na informacje o wyższych od ubiegłorocznych, marcowych przychodach nie zareagował kurs Inter Cars, który zyskał 0,46 proc. do 435 zł i pozostaje w budującym się od połowy marca trendzie bocznym. Skonsolidowane przychody Inter Cars w marcu 2022 roku wyniosły 1.255,1 mln zł, co oznacza wzrost rdr o 26,9 proc.

W tym segmencie rynku najmocniej straciły Celon Pharma (-5,93 proc.) oraz XTB (-4,13 proc.), którego kurs cofnął się mocno z 52-tygodniowych maksimów.

W sWIG80 najmocniej wzrósł Clean Energy(7,4 proc.), a 4,79 proc. zyskał Cognor Holding. O 4,29 proc. zyskał z kolei Arctic Paper, a jego kurs zbliżył się do rocznych maksimów ustanowionych na początku tygodnia.

Po wzrostach z początku sesji, piątkowe notowania na 0,24 proc. minusie zakończyły akcje CI Games. Spółka przed sesją podała wyniki za 2021 rok. W tym okresie zysk netto grupy wzrósł o 440 proc. do 38,3 mln zł, a zysk operacyjny o 363 proc. do 40,3 mln zł. Jak poinformowali przedstawiciele CI Games, spółka planuje premierę drugiej części "Lords of the Fallen" w 2023 roku, a w trzecim kwartale tego roku chce ruszyć z kampanią marketingową gry.

Najmocniej spośród spółek z sWIG80 na piątkowej sesji stracił Shoper (-5,27 proc.), a w gronie liderów spadków były również Onde (-5,24 proc.) oraz Molecure (-4,32 proc.)

Na szerokim rynku jednym z liderów wzrostów był Mostostal Płock, który zyskał 12,18 proc. do 35,0 zł, a jego kurs ustanowił roczne maksima. Jak wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie, zaplanowane na 6 maja br., Mostostal Płock planuje wypłacić w formie dywidendy za 2021 rok łącznie 8 mln zł, co oznacza 4 zł na akcję.

Wyraźnie, o 4,44 proc. spadły natomiast akcje STS Holding, a ich kurs wybił się dołem z budującego się od połowy marca br. trendu bocznego.

Jak powiedział w rozmowie z Parkiet TV prezes spółki Mateusz Juroszek, STS Holding w pierwszym kwartale odczuł skutki wojny w Ukrainie, bo przełożyła się ona wraz z wysoką inflacją i podwyżkami stóp proc. na nastroje konsumentów. Liczy on na znakomite drugie półrocze, gdyż spółce sprzyja kalendarz imprez sportowych.