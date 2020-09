Williams: pełna odbudowa gospodarki USA za trzy lata

John Williams, szef Fed w Nowym Jorku ocenia, że recesja spowodowana przez pandemię jest głębsza niż oczekiwano, a powrót gospodarki do pełnej siły może potrwać trzy lata, informuje Reuters.

Williams podkreślił, że bank centralny chciałby jak najszybszego jak to możliwe powrotu maksymalnego zatrudnienia. W jego ocenie, amerykańska gospodarka będzie znów mocna i bliska pełnego zatrudnienia „za około trzy lata”. Podkreślił jednocześnie, że jest wiele niepewności co do tego, co może zdarzyć się w tym okresie. Williams zwrócił uwagę, że amerykańska gospodarkę osłabia brak wsparcia fiskalnego.