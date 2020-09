Wojciechowski ma więcej akcji JWC

Józef Wojciechowski, główny akcjonariusz J.W. Construction, od początku tego roku poprzez spółki zależne kupił ponad 1 mln akcji dewelopera i zwiększył stan posiadania do 93,94 proc.

W 2017 r. w wezwaniu biznesmen dokupił 17 mln akcji z ponad 30 mln, na które złożył ofertę. Zwiększył wówczas udział do 85 proc. Do przymusowego wykupu potrzebne jest osiągnięcie progu 95 proc., ale nawet wtedy JWC nie wyjdzie z giełdy, bo nie pozwalają na to warunki emisji obligacji. Deweloper notowany jest na GPW od 2007 r. Od tego czasu jego akcje potaniały o 96,5 proc.