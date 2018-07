WSJ: czeka nas wiele miesięcy wojny handlowej

Rozpoczynając się w piątek wzajemnym nałożeniem ceł przez USA i Chiny wojna handlowa może potrwać wiele miesięcy, a nawet lat, ostrzega The Wall Street Journal.

Z doniesień chińskich mediów wynika, że w Pekinie prezydent Xi Jinping poinstruował członków rządu, aby byli gotowi do pełnowymiarowej wojny handlowej z USA.

- Swoimi groźbami ceł Trump spowodował bezprecedensowe wyzwanie dla władz – powiedział WSJ Zhu Feng, profesor stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Nankinie.

David Dollar z Brookings Institution China, były przedstawiciel amerykańskiego Departamentu Skarbu w administracji Baracka Obamy oczekuje, że wojna handlowa potrwa co najmniej do przyszłego roku, bo silna gospodarka USA spowoduje mniejsze odczuwanie negatywnych konsekwencji konfliktu. Zwrócił także uwagę, że zbliżanie się terminu wyborów uzupełniających w USA może zachęcać do jego podtrzymania.