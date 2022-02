Wspieramy firmy w dobie problemów z łańcuchem dostaw

Rozmowa z Mateuszem Borowieckim, prezesem zarządu OptiBuy

Mijają już dwa lata, od kiedy towarzyszy nam pandemia COVID-19. Przyniosła ze sobą spore trudności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, spowodowane w dużej mierze niemożliwością utrzymania ciągłości łańcucha dostaw. Czy przez ten czas zmieniło się podejście firm do zakupów?

To podejście musiało się zmienić, nie było innego wyjścia. Stare metody przestały się sprawdzać, więc zaczęto szukać nowych. Firmom brakowało materiałów do produkcji towarów, dostawy były wstrzymywane lub bardzo się opóźniały. Wiele przedsiębiorstw boryka się z problemami do dziś. Wystarczy wspomnieć, że na samochody u niektórych producentów czeka się przeszło rok. Okazało się jednak, że firmy, które były dobrze przygotowane od strony zakupowej, zyskały w tym okresie relatywnie do konkurentów. Planowanie strategiczne działało dużo skuteczniej niż krótkoterminowe. Na przykładzie sektora samochodowego mogliśmy zaobserwować, że producenci japońscy czy koreańscy, którzy tradycyjnie mają bliższe relacje z dostawcami, zdobyli czołówkę sprzedaży na rynku amerykańskim i odnotowali wzrosty, wyprzedzając wielu rywali z Europy czy z USA.

OptiBuy już od ponad 16 lat wspiera firmy w budowaniu przewagi konkurencyjnej bazując na doświadczonym zespole ekspertów i zaawansowanych narzędziach informatycznych. Na zdjęciu zarząd spółki w składzie: Mateusz Borowiecki, Marlena Kryściak- Sitkowska, Bartłomiej Bącik, dr Tomasz Gonsior.

W jaki sposób OptiBuy odpowiada na nowe potrzeby klientów?

Bardzo mocno rozwinęliśmy obszar działalności doradczej. To zawsze był element portfolio naszej firmy, ale w 2021 roku zyskał on na znaczeniu, zwłaszcza na polskim rynku. Oferujemy zarówno programy wsparcia, coachingu, jak i rozwoju średnich i dużych organizacji zakupowych. Towarzyszymy firmom w planowaniu łańcuchów dostaw, ale także budujemy i szkolimy zespoły zakupowe. Pomagamy naszym klientom przejść od zakupów z pozycji siły, opierających się na korzystaniu z bieżących okazji, do podejścia bardziej długofalowego, które kalkuluje i uwzględnia ryzyko mogące wystąpić w przyszłości. Pokazujemy organizacjom, jak przygotować się na uniknięcie zagrożeń. Uczymy, że nie można w ten sam sposób podchodzić do każdego typu dostawcy. Jeśli korzystamy z różnego rodzaju asortymentu, pochodzącego z różnych rynków – czasami monopolistycznych, czasami cechujących się bardzo wysoką konkurencyjnością – to nasze myślenie o zakupach nie może być sztampowe, ale świadome, zróżnicowane i relatywistyczne. Nasz zespół konsultingowy został w ciągu ostatniego roku wzmocniony o osoby mające wieloletnie doświadczenie biznesowe z różnych branż. Dzięki temu nasi doradcy wiedzą, jak wychodzić z sytuacji kryzysowych i umieją zaproponować najlepsze rozwiązanie dla konkretnego przypadku. Klienci to doceniają.

Jednocześnie nieustannie powiększacie ofertę w zakresie digitalizacji łańcucha dostaw dla zakupów. Do pakietu cieszących się popularnością narzędzi NextBuy i Ivalua w tym roku dołącza o9 Solutions.

Nasza organizacja ciągle rośnie – w 2021 roku zatrudnienie zwiększyło się o ok. 25 proc., dziś pracuje u nas już blisko 100 osób. Daje nam to możliwość pełniejszego wykorzystania zarówno naszych kompetencji doradczych, jak i wiedzy z zakresu wdrożenia systemów informatycznych do poszerzenia horyzontu działania.

Dotychczas specjalizowaliśmy się w wycinku logistyki zaopatrzenia: zarządzania dostawcami, wyszukiwaniem i wdrażaniem dostawców, procesem na linii dostawca – nasz klient. Aplikacja NextBuy zyskała w ostatnim czasie kilku nowych, dużych klientów i spodziewamy się, że rok 2022 będzie dla niej najlepszy od momentu uruchomienia. Pod koniec ubiegłego roku weszliśmy w partnerstwo z firmą o9 Solutions, która oferuje narzędzie pozwalające objąć technologią informatyczną cały łańcuch dostaw – od sprzedaży po zakupy. Dzięki technologii o9 klienci mogą dużo lepiej zarządzać procesami w całym łańcuchu logistycznym, uwzględniając choćby takie działania jak planowanie promocji na półce sklepowej w supermarkecie, prognozowanie, jak ona wpłynie na wartość sprzedaży –jakie zasoby produkcyjne musimy posiadać, a co za tym idzie, jakie zamówienia będziemy generować u dostawców. Szczególnie przydatna będzie tam, gdzie występuje szybka dynamika zmian popytu, np. w branży FMCG, handlu detalicznym. W bieżącym roku będziemy się skupiać na wdrożeniu jej na rynkach DACH i Europy Środkowej.

Jakie są pozostałe plany OptiBuy na 2022 rok?

Miniony rok był dla nas niezwykle udany. Pozyskaliśmy kilku nowych klientów w krajach niemieckojęzycznych, jesienią rozpoczęliśmy na Bliskim Wschodzie nasz największy dotychczas projekt. Rok 2022 będzie stał pod znakiem dalszej ekspansji w tych kierunkach. W październiku pierwszy raz zaprezentowaliśmy wyniki naszego projektu badawczego w obszarze sztucznej inteligencji w zakupach. W najbliższych dniach rozpoczną się zamknięte betatesty tego rozwiązania w grupie firm ochotników. W tym roku planujemy wypuszczenie już pierwszej wersji produkcyjnej, która będzie pomagać naszym klientom w codziennej pracy. Poza tym będziemy dbać o to, żeby biznes nadal się rozwijał – poprzez umacnianie tego, co działa i sprawdzanie nowych rozwiązań. Ten rok zapowiada się dla nas bardzo optymistycznie.