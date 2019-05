Wycena producenta gier podwyższona o 36 proc.

Haitong Bank podwyższył cenę docelową producenta gier mobilnych Ten Square Games do 180,5 zł z 133 poprzednio, podtrzymujące rekomendację „kupuj”.

Zmiana wyceny wynika z faktu podniesienia przez analityków prognozy przychodów i zysku netto na lata 2019/20 odpowiednio o 24/15 i 34/20 proc. Głównym powodem podwyżki było zbyt konserwatywne podejście na rok 2019, szczególnie w świetle dobrych wyników wyników Fishing Clash. Według danych SensorTower, w okresie marzec-kwiecień 2019 r. gra osiągnęła rekordowy wynik sprzedażowy w wysokości miliona dolarów na iTunes (wobec 0,8 mln USD w lutym br.) i 2 mln USD na Google Play (wobec miliona dolarów w lutym 2019 br.) w każdym z tych miesięcy.

W ocenie Haitong Banku rekordowe przychody z marca i kwietnia tego roku niekoniecznie muszą się wiązać z bardzo wysokimi kosztami marketingowymi. To udowadniałoby, że Ten Square Games stale doskonali swoje umiejętności w dziedzinie live ops i BI, co pozwala spółce efektywnie zarządzać wydatkami marketingowymi. Widać to było już w czwartym kwartale 2018 r., kiedy po dobrym październiku Ten Square Games obniżył wydatki na marketing w okresie listopad-grudzień, przed znaczącym wzrostem cen reklam, związanym z tradycyjnie dobrym dla e-commerce okresem przedświątecznym. Analitycy podkreślają znaczenie marketingu, live ops i BI, ponieważ uważają, że abstrahując od jakości gier, jest to klucz do sukcesu w segmencie gier F2P, znaczącego wzrostu monetyzacji gier i przedłużenia ich cyklu życiowego, czego najlepszym przykładem jest Let’s Fish.

W oparciu o wstępne dane o przychodach za pierwszy kwartał 2019 r., analitycy Haitong Bank oczekują, że zysk netto wyniósł w tym okresie wyniesie 14,1 mln zł wobec 13,4 mln zł rok wcześniej.

W całym roku spodziewają się 61,3 mln zł zysku netto. Analitycy w prognozach nie uwzględniają żadnych przychodów z rynku chińskiego w roku 2019 i później.

Pomimo wzrostu kursu akcji o ok. 26 proc. od końca marca, analitycy uważają, że Ten Square Games jest niedoszacowane, ponieważ wyniki za lata 2019/20 implikują wskaźnik P/E w wysokości 15,1/14,5. To daje 38/22-procentowe dyskonto w porównaniu do globalnych konkurentów, ale również 49/54-procentowe dyskonto w porównaniu do 11bit Studios i PlayWay, które mają porównywalną kapitalizację rynkową.

Artykuł jest skrótem raporu wydanego 7 marca o godz. 8.00