Wydatki brytyjskich konsumentów nadal spadają

Wielkość sprzedaży detalicznej w Wielkiej Brytanii spadła już do poziomu niespotykanego od wybuchu pandemii koronawirusa na przełomie lutego i marca 2020 r. To w głównej mierze skutek wysokiej inflacji, która zmusza konsumentów do ograniczenia wydatków, informuje Bloomberg.

fot. Hollie Adams/Bloomberg