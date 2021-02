Mróz, który sparaliżował Teksas, spowodował jeden z największych spadków wydobycia ropy w USA w historii.

Wymuszone przez ekstremalną pogodę wstrzymanie działalności spółek naftowych spowodowało spadek wydobycia ropy o ok. 3 mln baryłek dziennie, czyli 27 proc.

- To kataklizm doskonały – skomentował ostatnie wydarzenia Stephen Schork, wydawca branżowego newslettera The Schork Report. – Mieliśmy wcześniej huragany, ale to jest wszechogarniający kataklizm, którego amerykańskie rafinerie i rynek ropy nie widziały nigdy wcześniej – dodał.

fot. Bloomberg

W styczniu wydobycie ropy w USA sięgało ok. 11 mln baryłek dziennie. W przeszłości w przypadku nadciągania huraganu spółki wydobywcze i rafinerie otrzymywały wcześniej ostrzeżenie, pozwalające im przygotować się na zakłócenie działalności. Ostatnia fala mrozu okazała się jednak zaskoczeniem dla branży. Skutkiem było chaotyczne wstrzymywanie produkcji.

Konsekwencją spadku wydobycia jest wzrost cen. W czwartek rano kurs ropy WTI rośnie o 0,8 proc. do 61,62 USD i jest najwyższy od ponad roku.