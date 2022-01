Wyższe ceny ropy budzą strach przed silniejszymi podwyżkami stóp

Pod nieobecność Amerykanów w poniedziałek niewielkie zmiany zaszły na rynkach finansowych. Wtorek przynosi jednak dalsze schłodzenie nastrojów i wzrost awersji do ryzyka.

Notowania kontraktów terminowych na amerykańskie indeksy osuwają się na południe, a niemiecki Dax spada poniżej wsparcia na 15800 pkt. Ruch ten wydaje się być napędzany wzrostem rentowności na rynku długu. Oprocentowanie 5-letnich obligacji amerykańskich, które najlepiej obrazują oczekiwania związane z podwyżkami stóp procentowych, wystrzeliły powyżej 1.60%. Wszystko przez dalszy wzrost notowań ropy, który dobił do widzianych w październiku 7-letnich maksimów. Odmiana WTI wróciła powyżej 84 USD za baryłkę. Rajd na północ w tym przypadku napędzany jest utrzymującym się na wysokim poziomie popytem, przy wciąż stłumionej podaży. Omikron jak na radzie nie przełożył się na znaczący spadek zapotrzebowania na surowiec. Problemy z produkcją w Libii czy wczorajszy atak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich to tylko część problemów z wydobyciem. Przez nie deficyt surowca może się utrzymywać, a sytuacja na globalnym rynku może się dalej zacieśniać, pchając notowania coraz wyżej. Nie wykluczone więc, że bankierzy centrali będą zmuszeni mocniej normalizować politykę monetarną. W obawie przed takim scenariuszem następuje obecnie odpływ kapitału od aktywów uważanych za bardziej ryzykowne. Kluczowym pytaniem jest czy startujący sezon wyników będzie w stanie poprawić nastroje rynkowe. Dziś opublikowane zostaną rezultaty kolejnych amerykańskich banków jak Goldman Sachs czy Bank of America.