Wzrost inflacji nie wystraszył Wall Street

Indeks cen konsumpcyjnych w USA wzrósł o 0,6 proc., najmocniej od sierpnia 2012 roku. Ostatecznie nie miało to negatywnego wpływu na rynki - wtorkową sesję na niewielkim minusie zakończył jedynie Dow Jones. S&P 500 po raz kolejny osiągnął dzienny rekord, a notowania Nasdaq Composite rosły, gdy inwestorzy ponownie zaczęli gromadzić akcje technologiczne.

Dow Jones stracił 0,20 proc. i zamknął się z wynikiem 33,677.27 pkt. S&P wzrósł o 0,33 proc. do 4,141.59 pkt (nowy rekord zamknięcia), zaś Nasdaq Composite o 1,05 proc. do 13,996.10 pkt.

Dane na temat największego od niemal ośmiu lat wzrostu inflacji raczej nie zmienią poglądu szefa Fed Jerome'a ​​Powella, że ​​sytuacja ta jest przejściowa, co znajduje odzwierciedlenie w komentarzach analityków. “Będziemy mieli tylko tymczasowy wzrost cen, ale nie będzie żadnej strukturalnej inflacji, która się utrzyma” - powiedział Carlo Franchini z Banca Ifigest.

W Stanach Zjednoczonych wstrzymano wprowadzanie szczepionki Johnson&Johnson przeciwko COVID-19 na co najmniej kilka dni po tym, gdy u sześciu kobiet niedługo po zastrzyku rozwinęły się zakrzepy krwi. Akcje koncernu spadły o 1,34 proc. Na kłopotach rywala zyskały Pfizer (+0,51 proc.) i Moderna (+7,40 proc.)

Sezon wyników za pierwszy kwartał zaczyna się na dobre w środę. Swoje raporty tego dnia mają opublikować m.in. Goldman Sachs, JPMorgan i Wells Fargo. Analitycy spodziewają się, że zyski spółek z indeksu S&P 500 w okresie od stycznia do marca wzrosły o 25 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Wtorkową sesję do udanych mogą zaliczyć technologiczne blue chipy. Zyskiwały m.in. Amazon (+0,61 proc.), Apple (+2,43 proc.), Google (+0,44 proc.), Microsoft (+1,01 proc.), Netflix (+0,17 proc.), Nvidia (+3,09 proc.), Tesla (+8,60 proc.) i Twitter (+2,24 proc.). Na przeciwnym biegunie znalazły się Facebook (-0,57 proc.) i Intel (-0,28 proc.).

Rentowność 10-letnich obligacji spadła o cztery punkty bazowe do 1,62 proc., a rentowność 30-letnich obligacji o trzy punkty bazowe do 2,30 proc. Indeks dolara spadł o 0,228 proc., a euro wzrosło o 0,27 proc. do 1,1941 USD. Bitcoin w ciągu dnia wzbił się z kolei do rekordowego poziom 63 769 USD.

Ceny złota odbiły się od najniższego poziomu od ponad tygodnia i wzrosły o 0,9 proc. do 1747,60 USD za uncję. Ropa WTI zdrożała o 0,8 proc. i ponownie przekroczyła poziom 60 USD za baryłkę (60,18 USD).