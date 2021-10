Wzrosty na rynkach akcji w USA

Inwestorzy z amerykańskich rynków akcji skupiają się we wtorek na wynikach kwartalnych spółek.

Zaskakująco słabe dane o liczbie rozpoczętych budów domów w USA, a także rosnące rentowności obligacji nie zniechęcają inwestorów do kupowania akcji na początku wtorkowej sesji. Godzinę po jej rozpoczęciu Dow Jones i Nasdaq rosły o 0,3 proc., a S&P500 zwyżkował o 0,4 proc. Popyt przeważał w 8 z 11 głównych segmentach indeksu. Największym cieszyły się akcje spółek IT (0,65 proc.), użyteczności publicznej (1,0 proc.) i ochrony zdrowia (1,3 proc.), gdzie lokomotywą jest Johnson & Johnson (2,6 proc.), jeden z dwóch najmocniej drożejących blue chipów ze średniej Dow Jones. Drugim jest Travelers (2,8 proc.). Obie spółki opublikowały we wtorek lepsze niż oczekiwano wyniki kwartalne i prognozy. Najsłabiej na tle rynku wyglądają spółki materiałowe (-0,1 proc.), dostawcy dyskrecjonalnych dóbr konsumpcyjnych (-0,3 proc.) i dóbr codziennego użytku (-0,4 proc.), gdzie kotwicą jest Procter & Gamble (-1,6 proc), najmocniej taniejący blue chip ze średniej Dow Jones. Spółka ostrzegła, że wzrost cen surowców i transportu negatywnie wpłynie na jej zysk.