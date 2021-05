Sekretarz skarbu Janet Yellen oświadczyła, że nie prognozowała wzrostu stóp w USA w celu zahamowania inflacji, co wystraszyło inwestorów z rynków finansowych.

- To nie jest coś, co przewiduję, czy rekomenduje. Jeśli ktoś ceni niezależność Rezerwy Federalnej, to z pewnością jestem to ja – powiedziała Yellen, była szefowa Fed, podczas wirtualnego panelu zorganizowanego przez The Wall Street Journal.