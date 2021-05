Żabka wspiera gospodarkę cyrkularną

Ekologia jest elementem DNA firmy Żabka, wpisanym w podstawy jej działalności. Z myślą o planecie sieć podejmuje decyzje biznesowe już na etapie tworzenia produktów oraz usług

Żabka ogranicza ilość wytwarzanych odpadów i minimalizuje zużycie surowców pierwotnych. Stosuje też model gospodarki cyrkularnej — jej surowce pozostają w obiegu zamkniętym, są wykorzystywane ponownie, zmniejszając ilość odpadów.

Jeszcze do niedawna gospodarki działały w oparciu o liniowy model konsumpcji zasobów, który w skrócie opisuje zasada „weź, zużyj, wyrzuć”, w efekcie którego ilość wy twarzanych przez nas odpadów rosła dramatycznie. Eksperci szacują, że od pół wieku żyjemy na „kredyt ekologiczny”, a model ten nie może funkcjonować w nieskończoność. Planeta, na której żyjemy, ma bowiem ograniczoną zdolność do odnawiania swoich zasobów. Żabka, obsługując dziennie około 2,5 mln klientów, ma świadomość roli, jaką może odegrać wobec ograniczania plasti ku i zachęcania klientów do dokonywania świadomych, dobrych dla naszej planety wyborów. Celem sieci jest cyrkularność, czyli zamknięcie obiegu surowców

Drugie życie materiałów

Żabka rozpoczęła od wdrożenia zasad ekoprojektowania. Pierwszym działaniem było wprowadzenie w opakowaniach marek własnych tj. Foodini, Wycisk, OD NOWA oraz shoty S butelek pochodzących w 100 procentach z recyklingu. Dzięki temu mają one o 33 proc. niższy ślad węglowy niż butelki wykonane z tworzyw sztucznych ze źródeł pierwotnych.

Jednocześnie Żabka w innowacyjny sposób odpowiada na wyzwanie, jakim jest zbiórka plastikowych butelek i darowanie im drugiego życia. Jako pierwsza firma w Polsce, wspólnie z partnerami, wdrożyła rozwiązania zgodne z założeniami gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) dla marki wody OD NOWA. Akcja ma charakter pilotażowy i jest prowadzo na w ponad 20 warszawskich sklepach. W placówkach tych ustawione są pojemniki, do których klienci mogą oddawać pu ste butelki. Ponadto Żabka realizuje także inny pionierski projekt — przy 15 sklepach w Poznaniu i Warszawie testuje EKOmaty, czyli automaty do zbiórki plastikowych opakowań po napojach i aluminiowych puszek. EKOmat to nie tylko maszyna do zbiórki opakowań, ale także narzędzie pełniące funkcję edukacyjną. Po oddaniu opakowania klient otrzymuje informacje, w jaki sposób jego działanie przyczyniło się do zmniejszenia śladu węglowego. Do końca roku sieć planuje postawienie 25 urządzeń. To innowacyjne Żabka wdraża razem z firmą Żywiec Zdrój. Firmy połączyły siły, by jeszcze skuteczniej pro mować recykling jako jeden ze sposobów na ograniczenie produkcji pierwotnego plastiku. Klienci, którzy w ramach obu akcji oddają opakowania po napojach, mogą liczyć na dodatkowe punkty lojalnościowe w aplikacji żappka, które później mogą wymieniać na nagrody. Ze zużytych, pu stych butelek powstaną nowe. Co więcej — mniej plastiku trafi na wysypiska śmieci! Dzięki obu akcjom codziennie ze skle pów Żabka odbieranych jest i otrzymuje drugie życie ponad 1000 butelek. Sieć, jako firma odpowiedzialna społecznie, chce również, by dzięki takim akcjom klienci wyrobili w sobie nawyk oddawania plastikowych opakowań po napojach, tak jak oddaje się butelki szklane. Badanie konsumenckie potwierdza dużą akceptację dla przedsięwzięć — aż 98 proc. klien tów Żabki docenia to rozwiązanie jako przyjazne środowisku, a 85 proc. uważa je również za praktyczne.

Troska o ochronę środowiska naturalnego to także temat bliski franczyzobiorcom sieci Żabka. Dlatego sieć wraz z nimi zbiera tekturę i folię plastikową, a następ nie dostarcza je do punktów recyklingu. W 2020 r. drugie życie otrzymało w ten sposób ponad 12 tys. ton surowców. To więcej o 50 proc. względem ubiegłe go roku.

Takie rozwiązania wpisują się w program „Odkryj wielkie znaczenie małych kroków”, w którym Żabka zachęca wszystkich do podejmowania codziennych działań pozytywnie wpływających na los naszej planety.

Recykling i edukacja Przy 15 sklepach w Poznaniu i Warszawie Żabka testuje EKOmaty do zbiórki plastikowych opakowań po napojach i aluminiowych puszek. Maszyny pełnią też funkcję edukacyjną informując klienta, w jaki sposób jego działanie przyczyniło się do zmniejszenia śladu węglowego. materiały prasowe

Segregacja surowców

Według badań tylko 41 proc. Polaków wie, jak prawidłowo segregować odpady. Aby ułatwić to konsumentom, na początku 2020 r. sieć Żabka wprowadziła na opakowaniach produktów marki własnej informacje o tym, jak zagospodarować zużyte opakowania. Stosowane oznaczenia są proste i intuicyjne, bazują na dobrze znanym symbolu przedstawiającym człowieka wrzucającego śmieci do kosza.

Dzięki użyciu idei kolorowych koszy, każdy klient może przeczytać na opakowaniu, do którego kosza powinien wrzucić zużyte opakowania. Według przeprowadzonego badania 84% klientów Żabki twierdzi, że te oznaczenia ułatwiają segregację.

Eliminacja plastiku

Jednocześnie sieć konsekwentnie dąży do tego, by sukcesywnie eliminować ze swoich sklepów zbędne, jednorazowe ma teriały z plastiku. Już dziś może potwierdzić, że we wszystkich ponad 7100 sklepach Żabka torby na zakupy, tzw. zrywki, oraz plastikowe wieczka do kawy zastąpiły całkowicie biodegradowalne, papierowe odpowiedniki. W ten sposób Żabka wraz z klientami zredukuje zużycie plastiku aż o około 1000 ton rocznie, jednocześnie budując wśród klientów pozytywne nawyki proekologiczne. Obecnie Żabka realizuje kolejny etap tego procesu — trwa przegląd asortymentu w celu eliminacji zbędnego, jednorazowego plastiku z oferty produktowej sklepów. Toczą się także prace nad wprowadzeniem zamienników, które będą bardziej przyjazne środowisku.

Kuźnia rozwiązań ekologicznych

Żabka pokazuje także, jak może wyglądać przyszłość zastosowania proekologicznych rozwiązań w handlu. Pod koniec 2020 r. otworzyła w Warszawie w 100 proc. zasilany zieloną energią sklep, będący swoistym laboratorium, w którym testowane są innowacyjne na skalę światową proekologiczne rozwiązania. W placówce i jej otoczeniu zainstalowano około 20 różnorodnych rozwiązań sprzyjających środowisku. Znaleźć wśród nich można także technologie udowadniające, że nie wszystko musi zostać wyrzucone, ale może zostać wykorzystane po raz drugi. W ten sposób Żabka nie tylko ogranicza ilość odpadów, lecz również oszczędza cenne surowce.

W Żabce tej niepozorna ściana pomieszczenia technicznego powstała z 1000 butelek PET po napojach (to aż 14 kg plastiku), zebranych przez samych projektantów sklepu. Ciekawą historię mają również me ble i sufit. Wykonano je z materiałów recy klowanych przy ograniczaniu paliw kopalnych. Sam proces produkcji wykorzystuje odpady powstałe przy obróbce drewna w technologii, która wytwarza minimalną ilość dwutlenku węgla. Papierowe kasetony na produkty są zrobione z tektury, która też przeżywa drugie życie. W otoczeniu ekologicznej Żabki oczywiście nie mogło zabraknąć EKOmatu. 93 proc. ankietowanych klientów tego sklepu uważa, że placówka ta wyznacza trendy, a 96 proc. poleca ten sklep rodzinie i znajomym.

Dynamicznie zachodzące na świecie zmiany wskazują na konieczność bardziej zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi. Żabka, poprzez wspomniane inicjatywy, zachęca klientów i franczyzobiorców do włączania się w proces budowania gospodarki o obiegu zamkniętym. Żabka jako firma wierzy, że małe kroki podjęte dzisiaj to nasza wspólna odpowiedzialność za lepsze jutro.