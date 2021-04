Zakupy sprzętu IT muszą być etyczne

Każda firma, która zamierza kupić komputery, serwery bądź usługi IT w tzw. chmurze powinna zwracać uwagę na to, czy dostawca przestrzega zasad tzw. zrównoważonego rozwoju – mówili uczestnicy debaty „Pulsu Biznesu” zatytułowanej „Zakupy IT w zgodzie z biznesową etyką”.

PKN Orlen, PKO BP, PZU, Santander Bank Polska czy Eurocash takie praktyki są już na porządku dziennym. Większość z nich działa już według specjalnych wewnętrznych kodeksów postępowania w zgodzie z CSR. Rolą dużych graczy jest też to, żeby do podobnych, etycznych działań przekonywać swoich dostawców, klientów i innych partnerów biznesowych –mówili uczestnicy debaty. Zwłaszcza, że działanie w zgodzie z CSR będą wymuszać regulacje, zarówno unijne, jak i Polsce.