Zalando chce mieć ponad 10 proc. europejskiego rynku

Niemiecki internetowy sklep odzieżowy, zachęcony przyspieszeniem w okresie pandemii, chce zdobyć w dłuższym okresie ponad 10 proc. europejskiego rynku, którego wartość szacowana jest na 450 mld EUR, pisze Reuters.

Zalando celuje w ponad 30 mld EUR sprzedaży własnej oraz partnerów do 2025 roku. W pierwszym kwartale rosła o 50 proc., co spółka określiła „nadzwyczajnie silnym rozpoczęciem roku”. Działające od 2008 roku Zalando spodziewa się wzrostu sprzedaży o 27-32 proc. w całym 2021 roku do 13,6-14,1 mld EUR. Analitycy prognozują, że wzrośnie ona o 25 proc.