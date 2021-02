Wskaźnik ZEW osiągnął w lutym wartość wyższą niż prognozowali najwięksi optymiści, informuje Reuters.

Liczony przez instytut ZEW wskaźnik nastrojów inwestorów wzrósł w lutym do 71,2 pkt. z 61,8 pkt. w styczniu. Oczekiwano jego spadku do 59,5 pkt., a najwięksi optymiści prognozowali wzrost wskaźnika do 68,0 pkt.