Zawody przyszłości powstają już dziś

Elastyczne dopasowywanie się do sytuacji i gotowość na zmiany — pracownicy muszą mieć te cechy. Rynek pracy jeszcze nie raz może ich zaskoczyć.

Wciąż ma miejsce ewolucja związana z zapotrzebowaniem na coraz to nowe stanowiska. Jeszcze kilka lat temu nie istniały zawody takie jak coolhunter, trendsetter czy traffic manager. Zmieniające się potrzeby rynku i konsumentów, przepisy, wymogi i nowoczesne technologie skutkują pojawianiem się nowych obowiązków i potrzeb przedsiębiorstw, a co za tym idzie, także nieznanych do tej pory stanowisk. Również pandemia koronawirusa wymusiła powstanie nowych profesji, takich jak np. kierownik ds. COVID czy kontroler realizacji zaleceń sanitarnych.