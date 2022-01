Zbankrutowało prawie 60 tys. Polaków

W ubiegłym roku padł rekord upadłości konsumenckich — 18,2 tys. W ciągu siedmiu lat sądy ogłosiły niewypłacalność blisko 60 tys. osób.

Zgodnie z przewidywaniami ekspertów lawinowo narasta fala upadłości konsumenckich. Coraz więcej rodaków chętnie korzysta z dobrodziejstwa sądowej ucieczki przed wierzycielami i nakręcającą się spiralą zadłużenia. Liczba sądowych bankructw wyraźnie rosła każdego roku, aby w 2021 r. osiągnąć wynik rekordowy — 18,2 tys. To wzrost o niemal 40 proc. w porównaniu z rokiem wcześniejszym. Łącznie od 1 stycznia 2015 r. (weszła w życie upadłość konsumencka) do 31 grudnia 2021 r. oficjalnie i prawomocnie zbankrutowało 57,9 tys. osób. Od 2015 do 2019 r. notowano po kilka tysięcy upadłości konsumenckich rocznie. Wyraźnie przyspieszenie nastąpiło w 2020 r. Dlaczego?

— Do 24 marca 2020 r. przepisy były restrykcyjne i umożliwiały uzyskanie upadłości konsumenckiej tylko tym, którzy nie zawinili i nie przyczynili się do swojej niewypłacalności. Z tego względu około połowa wniosków była przez sądy oddalana. Po zmianie przepisów każdy zgłoszony wniosek kończy się ogłoszeniem upadłości, a sąd określa wysokość zadłużenia do spłaty, biorąc pod uwagę możliwości finansowych dłużnika, i ustala harmonogram spłat, maksymalnie na siedem lat — wyjaśnia Jarosław Nowrotek, prezes Centralnego Ośrodka Informacji Gospodarczej (COIG). Wśród ubiegłorocznych bankrutów najmłodsza osoba miała 12 lat, a najstarsza 94. Średnia wieku upadłego konsumenta to 49 lat. Najwięcej bankrutów to osoby w przedziale wiekowym 40-49 lat (26 proc.) oraz 30-39 lat (22,6 proc.). Częściej upadłość ogłaszano wobec kobiet (51 proc.) niż mężczyzn. Liderem wśród regionów jest Śląskie (18,7 proc. upadłości). Na drugim miejscu jest Mazowieckie (13,5 proc.), a na trzecim Wielkopolskie (10 proc.). Wśród miast bezwzględnym liderem w ubiegłym roku była Warszawa (1 tys.). na kolejnych pozycjach znalazły się: Kraków (464), Poznań (456), Wrocław (389), Bielsko-Biała (273), Katowice (233) i Szczecin (217).