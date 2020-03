Złoto nadal drożeje

- Od dawna przekonywaliśmy, że złoto jest walutą ostatniej szansy, działającą jako zabezpieczenie przeciwko spadkowi wartości pieniądza kiedy władze starają się łagodzić szoki takie, jak doświadczany obecnie – wskazują analitycy banku, którym przewodzi Jeffrey Currie.

Kurs złota rośnie o 4,45 proc. do 1637,40 USD za uncję.

Analitycy Goldman Sachs prognozują, że w perspektywie 12 miesięcy cena złota dojdzie do 1800 USD. Przypominają, że w listopadzie 2008 roku ogłoszenie ilościowego luzowania polityki monetarnej było punktem zwrotnym. Podobnie może być obecnie. W poniedziałek Fed niespodziewanie ogłosił nieograniczone zakupy obligacji na rynkach.

