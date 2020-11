Złoto najdroższe od dwóch tygodni

Wczoraj na wykresie cen złota widoczna była podwyższona zmienność, związana z wyczekiwaniem na wyniki wyborów prezydenckich. Nieustanne przechylanie się szali zwycięstwa z jednego na drugiego kandydata prowadziło do dużych wahań nastrojów wśród inwestorów na rynku tego kruszcu.

Obecnie wiele wskazuje na to, że wygrana w wyborach będzie należeć do demokraty Joe Bidena, co w teorii oznaczałoby większe szanse na szybkie wprowadzenie pakietu stymulacyjnego w USA, a tym samym, presję na spadek wartości amerykańskiego dolara. To naturalnie sprzyjałoby wzrostom notowań złota – i te spekulacje ewidentnie są już brane pod uwagę przez inwestorów, patrząc na dzisiejszy poranny wzrost cen żółtego kruszcu. Cena złota dziś zbliżyła się do 1920 USD za uncję, czyli dotarła do najwyższego poziomu od dwóch tygodni.