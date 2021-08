Złoto najdroższe od ponad tygodnia

Wzrost niepewności na rynkach spowodowany przez dane makro w Chinach i USA oraz przez wydarzenia w Afganistanie sprzyjał notowaniom złota.

Zaskakująco duży spadek produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej w Chinach oraz spadek wskaźnika aktywności przemysłu w stanie Nowy Jork wywołały obawy inwestorów o kontynuację ożywienia gospodarczego w obliczu rosnącej liczby zakażeń wariantem delta koronawirusa. Do tego doszło zaniepokojenie możliwością destabilizacji spowodowanej wydarzeniami w Afganistanie. Inwestorzy skierowali się do „bezpiecznych przystani”. Spadły rentowności obligacji skarbowych, drożało złoto. Na zamknięciu sesji na Comex cena złota z grudniowych kontraktów rosła o 0,7 proc. do 1789,80 USD i jest najwyższa od ponad tygodnia. Wcześniej wahała się w zakresie 1772,00-1791,30 USD.