Złoto najdroższe od siedmiu tygodni

Cena złota rośnie dzięki spadkowi rentowności obligacji oraz doniesieniom sugerującym możliwość zwiększenia importu kruszcu przez Chiny.

Cena złota na rynku spot dochodziła w piątek do 1783 USD. Obecnie rośnie o 0,6 proc. do 1774,15 USD. Notowaniom złota sprzyja spadek rentowności obligacji USA. W piątek w przypadku „dziesięciolatek” wynosi ona 1,575 proc. Jeszcze we wtorek sięgała prawie 1,7 proc. Dodatkowo zwyżkę ceny złota wywołały doniesienia Reutersa, że władze Chin pozwoliły bankom na duży import kruszcu w celu zaspokojenia krajowego popytu. Nieoficjalnie mówi się od sprowadzeniu ok. 150 ton złota w nadchodzących miesiącach.